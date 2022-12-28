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Ordu’da sahte alkol operasyonu

Ordu’da polis ekipler tarafından sahte alkollü içkiye yönelik yapılan çalışmada 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

ORDU 28.12.2022, 16:03
Ordu’da sahte alkol operasyonu

Ordu’da polis ekipler tarafından sahte alkollü içkiye yönelik yapılan çalışmada 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kaçak-sahte alkollü içki satışına yönelik Fatsa ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Burada yapılan aramada, 60 litre etil alkol ile 12 adet anason kiti ele geçirildi.

Konuyla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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