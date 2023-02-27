Ordu’da sahte alkol

Ordu’da 10 litre merdiven altı sahte alkol ele geçirildi.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçak sahte içki satışına yönelik yaptıkları çalışmalar neticesinde Perşembe ilçesinde bir ikamette yapılan aramada 5 litre etil alkol, 5 litre sahte viski, 4 litre sahte votka, 1 litre sahte rakı ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan 1 kişi hakkında 5607 sayılı Kanun’a muhalefetten adli işlem yapıldı.