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Ordu’da sağanak nedeniyle dere taştı, yol geçici olarak ulaşıma kapandı

Ordu’da etkili olan sağanak sonrası bir derenin taşması nedeniyle iki ilçeyi birbirine bağlayan karayolu geçici olarak ulaşıma kapandı.

ORDU 11.08.2021, 19:03
Ordu’da sağanak nedeniyle dere taştı, yol geçici olarak ulaşıma kapandı

Ordu’da etkili olan sağanak sonrası bir derenin taşması nedeniyle iki ilçeyi birbirine bağlayan karayolu geçici olarak ulaşıma kapandı.

Fatsa ilçesi İslamdağ Mahallesi’nde öğlen saatlerinde başlayan ve etkisini devam ettiren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kumru-Fatsa yolundaki bir noktada taşkın sonucu yolda su birikintileri meydana geldi. Fındık bahçelerinden de akan yağmur sularının da etkisiyle birikintinin yüksekliği artarken, jandarma ekipleri, araçların bu noktadan geçişini ulaşıma kapattı.

İhbar üzerine alanda çalışma başlatan görevliler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yolun yeniden ulaşıma açılmasını sağladı.
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