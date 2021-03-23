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Ordu’da sağanak etkili oluyor

Ordu’nun Altınordu ilçesinde öğlen saatlerinde bastıran sağanak, bazı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

ORDU 23.03.2021, 15:37
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Ordu’da sağanak etkili oluyor

Ordu’nun Altınordu ilçesinde öğlen saatlerinde bastıran sağanak, bazı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Altınordu ilçesinde aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış sonrası hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kendilerini korumak için çabalarken, cadde ve sokaklarda ise küçük çaplı su birikintileri görüldü. Yoğun kalabalık görülen cadde ve sokaklarda insanlar, seyyar satıcılardan şemsiye tedarik etti.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinin alınan verilere göre yağışlı havanın, aralıklarla cumartesi gününe kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.
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