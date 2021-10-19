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Ordu’da sağanak

Ordu’da, dün gece saatlerinden itibaren etkisini arttırarak devam eden sağanak, bazı noktalarda hayatı olumsuz etkiledi.

ORDU 19.10.2021, 11:32
Ordu’da sağanak

Ordu’da, dün gece saatlerinden itibaren etkisini arttırarak devam eden sağanak, bazı noktalarda hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte günlerdir aralıklarla devam eden ve dün gece saatlerinden itibaren şiddetlenen sağanak yağış devam ediyor. Gece saatlerinden itibaren etkisini arttıran sağanak nedeniyle bazı noktalarda su birikintilerine oluşurken, trafikte ise yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar, şemsiyeleri olmadan sokak ve caddelerde yürümekte zorluk çekerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden alınan verilere göre sağanağın perşembe gününe kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan sağanak nedeniyle kentte şuan için herhangi bir aksaklığın yaşanmadığı öğrenildi.

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