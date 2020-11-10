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Ordu’da saat 09.05’te hayat durdu

ORDU’DA, TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURUCUSU MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN, EBEDİYETE İNTİKALİNİN 82. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA SAAT 09.05’TE SİRENLERİN ÇALMASI İLE BİRLİKTE HAYAT DURDU.

ORDU 10.11.2020, 10:14
Ordu’da saat 09.05’te hayat durdu

Ordu’da, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla saat 09.05’te sirenlerin çalması ile birlikte hayat durdu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tüm yurtta düzenlenen törenlerle anıldı. Saatler 09.05’i gösterdiğinde sirenlerin çalması ile birlikte caddelerde yürüyen insanlar saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı okudu.

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