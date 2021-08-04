Ordu’da riskli okullar yenileniyor

Ordu’nun Akkuş ilçesinde deprem tahkik raporları sonucuna göre deprem olması halinde risk taşıyabileceği değerlendirilen okulların yıkılmasının ardından yeni okulların yapımına başlandı.

Akkuş’ta deprem testlerini geçemeyen ilkokul, ortaokul ve liselerden oluşan 12 okul binası hakkında yıkım kararı alınmasının ardından, yıkılan okulların yerine yenilerinin yapımına merkezde bulunan Cumhuriyet İlkokulu ile başlandı.

Toplam maliyeti 13 milyon 300 bin TL

Geçen ay temeli atılan 12 derslikli 292 öğrenci kapasiteli okulun bodrum kat inşası biterken zemin katında çalışmalar sürüyor. Okulda 24 dersliğin yanı sıra müzik dersliği, 2 adet teknoloji tasarım atölyesi, bilgisayar dersliği, fen dersliği, kütüphane, beden eğitimi salonu ve çok amaçlı salon yer alacak. Toplam maliyeti 13 milyon 300 bin TL olan okulun kaba inşaatının eylül ayının sonunda tamamlanması bekleniyor.

İlçenin en büyük ilkokulu olacak

Çalışmaların devam ettiği Cumhuriyet İlkokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulunan Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, "Burada ilçemizin en eski okullarından biri olan Cumhuriyet İlkokulu vardı. Testleri geçemediği için diğer 12 okul gibi burası da yıkılmıştı. Şuan tam donanımlı modern bir eğitim yuvasının yapımı hızla sürüyor. Okulumuzun 2022-2023 eğitim sezonuna hazır olması bekleniyor. Bu okulumuz bittiğinde ilçemizin en büyük ilkokulu olacak ve tüm öğrencileriniz burada eğitim görebilecek. Ben okulun ilçemize kazandırılmasında emeği olan herkese çok teşekkür ediyor, şimdiden ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. İlçede hafif hasarlı olduğu için güçlendirme ihtiyacı duyulan okulların yeniden eğitime kazandırılması amacıyla yoğun bir çalışmada devam ediyor" dedi.