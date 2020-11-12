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Ordu’da patpat kazası

ORDU’NUN KUMRU İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN VE BÖLGEDE ‘PAT PAT’ OLARAK ADLANDIRILAN İŞ MAKİNESİ DEVRİLDİ.

ORDU 12.11.2020, 12:49
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Ordu’da patpat kazası

Ordu’nun Kumru ilçesinde kontrolden çıkan patpat devrildi.

Kaza, ilçeye bağlı Eskiçokdeğirmen Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede tarım aracı olarak kullanılan ve patpat olarak adlandırılan araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, yol kenarındaki menfeze devrildi. Kaza sonrası araçta hasar oluşurken, sürücüsü ise yara almadan kurtuldu.
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