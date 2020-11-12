Ordu’da patpat kazası

Ordu’nun Kumru ilçesinde kontrolden çıkan patpat devrildi.

Kaza, ilçeye bağlı Eskiçokdeğirmen Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede tarım aracı olarak kullanılan ve patpat olarak adlandırılan araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, yol kenarındaki menfeze devrildi. Kaza sonrası araçta hasar oluşurken, sürücüsü ise yara almadan kurtuldu.