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Ordu’da patpat kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Ordu’nun Akkuş ilçesinde, tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

ORDU 30.09.2021, 17:59
Ordu’da patpat kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Ordu’nun Akkuş ilçesinde, tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Akpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Zor (23) idaresinde olan ve patpat olarak adlandırılan tarım aracı, sürücüsünün kontrolden çıkarak devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Mustafa Zor’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazadan yaralı olarak kurtulan Mustafa Çöpoğlu (52) ile Şehri Çöpoğlu ise (44) olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Ünye Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Tedavi altına alınan yaralılardan Şehri Çöpoğlu’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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