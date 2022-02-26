Ordu’da parklar narenciye bahçesi gibi

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ağaçlandırma çalışmalarıyla binlerce ağaç toprakla buluşmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinin iklimine uygun diktiği fidanlarla park ve yeşil alanları narenciye bahçesine çeviriyor.

Doğal çevrenin korunması amacıyla hayata geçirdiği proje ve yatırımlarla adından sıkça söz ettiren Ordu Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları ile il genelindeki ağaçlandırma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gelecek kuşaklara daha yeşil bir Ordu bırakmak amacıyla, doğanın korunmasının yanı sıra yeşilin her tonunun artması için mücadelesini sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda ağaçlandırma çalışması gerçekleştiriyor.

Ağaçlar meyve verecek

Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında bu kez Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde iklim koşullarına uygun portakal, mandalina ve limondan oluşan narenciye fidanları toprakla buluşturuldu. Büyükşehir Belediye ekiplerinin çalışmaları ile ilçelerde bulunan park ve yeşil alanlar narenciye bahçesine dönüştü.

Yapılan ağaçlandırma çalışmaları bir yandan doğaya katkı sunarken bir yandan da vereceği meyvelerle park ve yeşil alanlarda zaman geçirecek olan vatandaşların tatması sağlanacak.