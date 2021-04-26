Ordu’da pandemiye karşı tam saha pres

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu’da aktif vaka sayısında düşüş yaşandığını ancak tedbiri elden bırakmayacaklarını söyledi. Vali Sonel, “Aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Bayrama kadar tam saha pres yaparsak, bayramda rahat bir nefes alabiliriz” dedi.

Vali Tuncay Sonel’in başkanlığında her hafta Pazartesi günleri yapılan Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının başlangıcında, İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ali Altınbaş tarafından bir sunum yapılarak, Kovid-19 pandemisi sürecinde yürütülen çalışmalar, yapılan testler, hastane kapasite doluluk oranları, yoğun bakım doluluk oranları, denetim verileri, filyasyon ve aşı çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunularak, alınması gereken tedbirlere ilişkin görüş ve öneriler dile getirildi.

284 bin kişi aşılandı

Hastane kapasitelerinde şu anki mevcut şartlarda ciddi bir sıkıntı yaşanmadığını dile getiren Uzm. Dr. Ali Altınbaş, hane denetimlerinde iyi seviyede olduklarını ifade etti.

Aşılama çalışmalarına da değinen Uzm. Dr. Ali Altınbaş, “Aşılama çalışmaları bizim için çok önemli. Bu yüzden aşılama çalışmalarına ağırlık veriyoruz. İlimizde, bugüne kadar 173 bin 782 birinci doz aşı, 110 bin 946 ikinci doz aşı olmak üzere toplam 284 bin 728 doz aşı yapıldı“ dedi.

“Aktif vaka sayısında azalma var”

Aktif vaka sayılarında bir azalış olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, bir önceki haftaya kıyasla aktif vaka sayılarında bir azalış olduğunu belirtti. Kasapoğlu, “Ancak, bazı ilçelerimizde bölgemizde tarım mevsimi başlaması nedeniyle il dışından ilimize gelen kişilerden kaynaklı bir artış olduğunu da tespit ettik. Bölgemizde, fındık gübreleme ve bakımı, tarla ekim-dikim mevsimi olması hasebiyle başka illerde yaşayıp da ilimize gelen kişilerin, kimseyle temas etmeden mutlak suretle kendilerini 4-5 gün izole etmeleri gerekmektedir. Zira, virüsün nekahet döneminde kendilerini ve yakınlarını korumaları gerekir. Mahalle muhtarlarınca, dışarıdan mahallelerine gelen kişilerin uyarılması ve bilgilendirilmesi önem arz etmektedir. Bu konuda herkesten hassasiyet bekliyoruz“ dedi.

Dr. Mustafa Kasapoğlu, Kovid-19 salgını ile mücadelede kendilerine verdiği destek ve katkılardan dolayı Vali Tuncay Sonel ve İlçe Kaymakamlarına da teşekkür etti.

“Tedbiri elden bırakmayacağız”

Rehavete kapılmadan çalışmaların sürdürüleceğini belirten Vali Tuncay Sonel, aktif vaka sayılarındaki azalmanın memnuniyet verici olduğunu ancak tedbiri elden bırakmayacaklarını söyledi. Vali Sonel, “Kovid-19 pandemisi ile mücadelede en büyük düşmanımız rehavete kapılmaktır. Rehavete kapılmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bugüne kadar Kovid-19 salgını ile mücadelede aktif rol oynayan başta sağlık çalışanlarımıza, emniyet, jandarma, zabıta ve diğer kamu görevlilerimize, kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Bayrama kadar tam saha pres yaparsak, bayramda rahat bir nefes alabiliriz” diye konuştu.

Yaşlılarımızın mutlaka aşılanması gerektiğini ifade eden Vali Sonel, ”Aşılamada unutulan, kıyıda köşede kalan dedelerimiz, ninelerimiz olabilir. Onlara mutlaka ulaşıp, aşılarını yaptırmalıyız. Bu konuda mahalle muhtarlarımız ve imamlarımız bizlere yardımcı olmalılar” şeklinde konuştu.

Toplantıya katılan İlçe Kaymakamları da Kovid-19 pandemisi ile ilgili yürütülen çalışmalar ve yapılması gereken çalışmalar konusunda görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdiler.