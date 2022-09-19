Ordu’da palamut balığını tanesi 20 liraya düştü

Karadeniz açıklarında bu sezon bol avlanan palamut balığının tanesi 20 liradan satılıyor.

Karadeniz’de palamut bereketi yaşanıyor. Karadeniz’e açılan balıkçı teknelerinin ağları palamutla dolarken, binlerce kasa palamutla geri dönen balıkçılar sezonun bereketli sürdüğünü belirtiyor. Balıkçılar, tezgahlarındaki yazılar ilginç ile müşterilerin dikkatini çekiyor.

Balıkçılar tarafından yazılan yazılarda, ‘deniz füzeleri gelmiştir’ yazıları müşterilerin tebessüm etmesine neden olurken, balıkçı Uğur Aygün, “Palamut bu dönemde denizden fışkırıyor desem yeridir. Tanesini 20 TL’den satıyoruz ve vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Bizlerde insanların dikkatini çekmek için farklı sloganlar işyerimize asarak onları tezgahlarımıza çekiyoruz. İlgi de gördü ve bundan sonra slogan üretmek için de çalışmalarımızı yapacağız. Palamutta fiyat gayet uygun” dedi.