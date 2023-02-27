Ordu’da özel öğrenciler için özel proje

Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde bulunan Atatürk Ortaokulu tarafından özel öğrenciler için hazırlanan ‘Dijital Dünyaya Özel Bir Merhaba’ projesi, 2 bin 126 proje teklifinden hibe desteği almaya hak kazanan 94 projeden biri oldu.

2022 yılı Avrupa Birliği Erasmus+ Okul Eğitiminde Kısa Dönemli Öğrenci ve Personel Hareketliliği faaliyeti çerçevesinde sunulan 2 bin 126 proje teklifinden hibe desteği almaya hak kazanan 94 projeden biri de Ordu Çaybaşı Atatürk Ortaokulu’nun hazırladığı ‘Dijital Dünyaya Özel Bir Merhaba’ adlı projesi oldu. Proje, özel öğrenciler için hazırlanan proje olarak eğitimde dijital eşitliği ön plana çıkartıyor.

Okul öğretmenlerinden oluşan 4 kişilik proje ekibinde İngilizce Öğretmeni Hülya Söğüt, Görsel Sanatlar Öğretmeni Esra Yıldırım, Özel Eğitim Öğretmenleri Fatih Yıldırım ile İsmail Kaya yer aldı. Proje çerçevesinde yurt dışı programına katılan öğretmenler, 3 hareketlilikten oluşan projenin ilk hareketliliği olan ve Hollanda’nın Amsterdam şehrinde düzenlenen ‘öğretmenlerin dijital eğitim kursuna’ katılım sağladı. Projenin ikinci ve üçüncü hareketliği ise öğrencileri kapsayacak ve eğitimde ülkeler arası dijital eşitliğe fayda sağlayacak.

Farklı kültürlere keşfe çıkıldı

Kursiyer öğretmenler, Avrupa’daki dijital olanakları ve gelişen teknolojileri takip ederken, farklı kültürlerin Türk kültürü ve eğitimine sunabileceği katkıları da araştırma fırsatı buldular. Yaygınlaştırma çerçevesinde Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy ve Amsterdam Eğitim Ataşesi Anıl Yılmaz ziyaret edilerek, proje bilgilendirilmesi yapıldı, Hollanda ve Hollanda’nın eğitim sistemi hakkında sohbet edildi. Hollanda’da Türk dili ve kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla kurulan Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü ziyaret edilerek, proje hakkında bilgi paylaşıldı, çeşitli gezilere katılım sağlandı.

Projenin ikinci hareketliliği çerçevesinde öğretmenler 5 gün boyunca İspanya’nın Barselona şehrine kendi sınıf ve branş düzeylerinde eğitimde dijitalleşme konusunda kendini geliştirmiş bir okulda iş başı gözlem faaliyeti gerçekleştirecekler. Derslere girip gözlem yapacak öğretmenler, farklı kültürden meslektaşları ile iş birliği yaparak, gidilen ülkenin eğitim politikası hakkında bilgi sahibi olacaklar.

Son hareketlilik ise Atatürk Ortaokulu’ndan özel 6 öğrenci ile ve onlara eşlik edecek 3 öğretmen, Avusturya’nın Viyana şehrine grup öğrenci hareketliliği ile 5 gün boyunca farklı kültürden akranları ile vakit geçirerek, dijital donanımlı sınıflarda farklı öğrenme metotlarını görme fırsatı bulacaklar.

Dijital dünya, eğitimde fırsat eşitliğine imkan sunacak

Çaybaşı Atatürk Ortaokulu tarafından hazırlanan ve hibe desteği almaya hak kazanan "Dijital Dünyaya Özel Bir Merhaba" projesi, Avrupa’da gerçekleşecek hareketlilikler ile öğretmenlerin ve öğrencilerin dijital becerilerini arttırarak, deneyimlerini zenginleştirmeleri, farklı Avrupa ülkelerindeki uygulamaları yerinde görmeleri, Avrupa ülkelerinden meslektaşlarıyla deneyimlerini paylaşabilmeleri, öğrencilerin akranları ile iş birliği içinde çalışarak, Avrupa kültürünü edinmeleri ve Avrupa standartlarında yeni teknik, yöntem ve metot öğrenmelerini hedefliyor.

Proje ayrıca, dijitalleşmenin eğitim ve öğretim alanında oluşturduğu fırsat eşitliğini hem dezavantajlı bölgelerde, hem de dezavantajlı bireylerde eşit hale getirmeyi hedefliyor.