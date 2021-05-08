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Ordu’da örtü yangını

Ordu’nun Ünye ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen örtü yangında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.

ORDU 08.05.2021, 19:20
Ordu’da örtü yangını

Ordu’nun Ünye ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen örtü yangında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.

Ünye’nin Ağıdere Mahallesi kırsalında saat 15.00 sıralarında ormanlık alanda çıkan örtü yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Ünye Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ile Ünye İlçe Jandarma ekipleri tarafından yangına müdahale edildi. Yaklaşık 2 saat süren söndürme çalışmalarında yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında yaklaşık bir hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.
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