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Ordu’da ormanlık alanda yangın
ORDU'NUN AYBASTI İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLENİM MÜDAHALESİ SONRASI KONTROL ALTINA ALINDI
ORDU 30.10.2020, 18:32
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Ordu’nun Aybastı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.
Yangın, ilçeye bağlı Sarıyar Mahallesi’ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ormanlık alandan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği alanda, ilk belirlemelere göre 1 buçuk hektar alanın zarar gördüğü bilgisine ulaşıldı.
Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.
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