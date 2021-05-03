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Ordu’da ormanlık alanda yangın

Ordu’nun Kumru ilçesinde ormanlık alanda örtü yangını başladı.

ORDU 03.05.2021, 17:25
Ordu’da ormanlık alanda yangın

Ordu’nun Kumru ilçesinde ormanlık alanda örtü yangını başladı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Güneycik Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda örtü yangını çıktı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine müdahaleye çıkan itfaiye ekipleri, bir müddet sonra ulaşım engeline takıldı. İş makinelerinin de sevk edildiği bölgede çalışma başlatan ekipler, yangın bölgesine ulaşılması için yol açtı.

Ormanlık alanda başlayan ve ağaçlara sıçramaması için müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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