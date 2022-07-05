Ordu’da organik yumurta üretimine 2 milyon lira destek

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in tarım ve hayvancılığa verdiği destekler çığ gibi büyüyor. Kent genelinde başlatılan “Organik Yumurta Tavukçuluğunun Desteklenmesi Projesi” kapsamında Büyükşehir Belediyesi ile Yumurta Üreticileri Birliği arasında protokol imzalandı. Protokol kapsamında organik yumurta üreticilerine 2 milyon lira destek verilecek.

Ordu’da, ulaşım, altyapı, turizm, üstyapı, spor, kültürel faaliyetler ve sağlık alanında birçok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, uygulamaya koyduğu tarım projeleriyle vatandaşlara yeni gelir kaynakları oluşturmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde, klasik belediyeciliğin dışına çıkarak başlatılan tarım ve hayvancılık projelerine bir yenisini daha ekledi. Çalışmalar kapsamında, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Yumurta Üreticileri Birliği arasında ‘Organik Yumurta Tavukçuluğunun Desteklenmesi Projesi’ kapsamında protokol düzenledi.

Yetiştiricilere 2 milyon lira destek verilecek

Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamında, Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler ile Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Celal Sezgi’nin imzaladığı protokole göre, Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 bin adet 3 günlük civciv alımı yapılarak Birliğe ait organik yarka yetiştirme sertifikasına sahip işletmede 16 haftalık oluncaya kadar yetiştirilerek üreticilere dağıtılacak. Bu süreçteki yem ihtiyacı da Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Toplam maliyeti 2 milyon lira olan projede yüzde 20 üretici katkı payı alınacak.

Organik yumurta üretimi desteklenmeye devam edecek

Düzenlenen protokol sonrası açıklamalarda bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Göreve geldiğimizden beri ilimizde organik yumurta üretimini desteklemeye yönelik önemli çalışmalar yaptık. Yumurta pazarlama noktasında tarım şirketimiz ORTAR vasıtasıyla yaptığımız girişimlerle, Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliği’nin ulusal pazara ulaşmasını sağladık. Pazarlama noktasında yaptığımız destekleri üretim boyutunda da sürdürdük” dedi.

20 bin adet yarka desteği verilecek

Organik yumurta üretimine önemli destekler verdiklerini dile getiren Başkan Güler, “2021 yılında Yumurta Üreticileri Birliğimiz ile iş birliğinde organik yumurta üreticilerimize 10 bin adet organik yarka dağıtımı yaptık. Şimdi de organik yumurta üretiminde sürdürülebilirliği sağlamak adına 20 bin adet yarka desteği daha veriyoruz. Dağıtımını yapacağımız tavukların yumurtaları da ORTAR şirketimiz ve Birlik tarafından değerinde satın alınıp pazarlanacak” diye konuştu.

3 yılda birçok proje hayata geçirildi

Ordu’da 3 yıllık süreçte, tarım ve hayvancılık alanında birçok projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Güler, “Dünyanın ve ülkemizin içerisinden geçtiği zor bir süreç var. Bu süreçte sağlıklı ve yeterli gıdanın kendi sınırlarımızda üretilebiliyor olması çok değerli. 3 yıllık süreçte ilimizde tarımsal üretimi geliştirmeye ve artırmaya yönelik birçok önemli projeyi hayata geçirdik” şeklinde konuştu.

Birlik Başkanından Başkan Güler’e teşekkür

Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Celal Sezgi ise, “Üreticiler olarak maliyetlerin artmasından dolayı zor günlerden geçiyoruz. Buna rağmen ülkemiz için ne pahasına olursa olsun üretmemiz gerektiğinin de farkındayız. Büyükşehir Belediyemizle ilimizde organik yumurta üretimini sürdürmek amacıyla bir protokol imzaladık. Büyükşehir Belediyemizin vermiş olduğu destekleri üreticilerimiz adına en doğru şekilde değerlendirerek projemizi uygulayacağız. Her daim yanımızda olduğunu hissettiğimiz, özellikle organik yumurta üretimine ve pazarlamasına çok önemli destekler veren değerli büyüğümüz Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’e çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.