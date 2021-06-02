Ordu’da okul ve kahvehanelerde dezenfekte çalışmaları yapılıyor

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında, kademeli normalleşmeyle okul ve kahvehaneler dezenfekte ediliyor.

Altınordu Belediyesi tarafından, toplum sağlığını korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına pandemi sürecinin başından itibaren yapılan çalışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan haziran ayı boyunca uygulanacak olan kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabında yüz yüze eğitime başlayacak olan okullarda ve uzun bir aradan sonra faaliyetlerine yeniden izin verilen kahvehanelerde, Altınordu Belediyesi tarafından yeni bir dezenfekte çalışması başlattı. Altınordu Belediyesi tarafından ilçe genelindeki okullarda pandemi sürecinin başından itibaren 849 bin 893 metrekare alanın dezenfekte edildiği belirtildi. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’in talimatı ile 1 Haziran tarihi itibariyle başlayan kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabının ilk gününde okullarda yeniden dezenfekte çalışmalarına başlandığına dikkat çekilerek, aynı zamanda 6 Haziran’da yapılacak LGS sınavı öncesi okullarda yapılan dezenfekte çalışmalarıyla öğrencilere steril bir ortam hazırlandığı aktarıldı.

Altınordu Belediyesi’nden yapılan açıklamada, pandemi tedbirleri kapsamında uzun süre faaliyetlerine ara veren Kahvehanelerin de açıklanan Haziran ayı kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabında faaliyetlerine yeniden izin verilmesiyle kahvehanelerde de ekiplerin bir dezenfekte çalışmasına başladıkları belirtilerek, “Salgın sürecinin hemen başında başlattığı dezenfekte çalışmaları kapsamında daha önce kahvehanelerde 13 bin 541 metrekare, çay ocaklarında ise 3 bin 733 metrekare alan dezenfektesi gerçekleştiren Altınordu Belediyesi ekipleri, bu çalışmalarıyla hem vatandaşların sağlığının korunması hem de işletmelere bu süreçte katkı ve destek vermek amacıyla çalışmalarına kesintisiz devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

Okul idarecileri ile kahvehane işletmecileri de hizmetten memnun olduklarını aktardılar.