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Ordu’da okul servis araçlarına sıkı denetim

Ordu’da okul servis araçlarına yönelik denetimler hız kazandı.

ORDU 15.09.2021, 15:11
Ordu’da okul servis araçlarına sıkı denetim

Ordu’da okul servis araçlarına yönelik denetimler hız kazandı.

Çocukların huzur ve güven içerisinde okullarına gidiş ve gelişlerini sağlamak, okul servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak bu araçların karışabileceği trafik kazalarını önlemek maksadıyla 6-13 Eylül 2021 tarihlerinde Jandarma Trafik Timleri tarafından okul servis araçlarına yönelik özel denetim gerçekleştirildi.

Yapılan denetimler sonucunda 1004 okul servis aracı kontrol edilirken toplam 11araç sürücüsüne yasal işlem yapılarak 3 bin 112 TL. idari para cezası uygulandı. 2 araç ise trafikten men edildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı öğrencilerin karayolunda güven içerisinde seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla denetim faaliyetlerine devam edileceğini duyurdu.

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