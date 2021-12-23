Ordu’da ‘okul-sanayi iş birliği protokolü’ imzalandı

Ordu TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile kentte faaliyet gösteren bir firma arasında ‘okul-sanayi iş birliği protokolü’ imzalandı.

Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında mesleki ve teknik eğitimde kalitenin artırılması, eğitim ortamları ve insan kaynaklarının geliştirilmesi, iş insanlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanların yetiştirilmesi, eğitim, üretim, istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi için Ordu TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Ordu’da ağaç sanayi üzerine faaliyet gösteren bir firma arasında okul-sanayi iş birliği protokolü imzalandı.

Ordu’da bir ilk olma özelliği olan protokolde, işletme tarafından ihtiyaç duyulan nitelikli personelin okul öğrencilerinden okul-sanayi iş birliği modeli ile günümüz teknolojisine ve firmanın ihtiyaçlarına uygun olarak yetiştirilmesi, işletme çalışanlarının ihtiyaç duyduğu eğitimlerin okul tarafından verilmesi, işletme tarafından okulun eğitsel, sosyal ve ekonomik gereksinimlerinin giderilmesi ve güçlendirilmesi, belirlenen öğrencilere burs verilmesi ve istihdam edilmesi başlıkları bulunuyor.

Altınordu Kaymakamlığı’nda yapılan protokol imza törenine, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek, firmanın Genel Müdür Yardımcısı Gamze Güler Serdar, firmanın İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü Tuğba Çakır Özbekçi ile Ordu TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Gökhan Melikoğlu katıldı.