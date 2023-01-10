Ordu’da öğrenci servisi köprüden uçtu: 4 öğrenci yaralı

Ordu’nun Gölköy ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan öğrenci servisi köprüden uçtu. Kazada 4 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Aydoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y. yönetimindeki 52 M 9024 plakalı öğrenci servisi, yolda meydana gelene buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Köprü bariyerini yıkarak ırmak kenarına uçan minibüste bulunan 8 öğrenciden 4’ü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri öğrencileri Gölköy Devlet Hastanesi’ne kaldırırken, minibüsün ırmağa devrilmeden durması ise muhtemel bir faciayı önledi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.