Ordu’da, oda başkanlarının katılımı ile 52’nci Karadeniz toplantısı

Ordu’da, çok sayıda oda başkanı ile Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) yöneticilerinin katılımıyla 52’nci oda başkanları toplantısı düzenlendi.

Ordu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’nda, 25 Karadeniz Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler oda başkanı, TÜRMOB yöneticileri ile çok sayıda muhasebecilerin katılımı ile 52’nci Karadeniz oda başkanları toplantısı düzenlendi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Ordu Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş, Karadeniz oda başkanları olarak belirli dönemlerde bir araya gelerek, mesleğin sorun, kurumsallaşma ve geleceğe dönük faaliyetlerini konuştuklarını söyledi. Baş, “Karadeniz odaları olarak ortak sorunlarımızı dile getirmek adına çok önemli toplantılar yapıyoruz” diyerek, katılımcılara teşekkür etti ve bir sunum gerçekleştirdi.

Karadeniz Oda Başkanları Platformu ve İstanbul Mali Müşavirler Odası Başkanı Yücel Akdemir, hem Türkiye’de kayıt dışılığın önlenmesi, hem de herkesin kendi işini yapması anlamında bütün beyannamelerin meslek mensupları tarafından imzalanmasının zorunlu hale getirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Bu camianın temel beklentilerinden biridir. Tüm beyannameler meslek mensupları tarafından imzalanması kayıt dışı ile mücadele içinde çok önemli bir adımdır” ifadelerine yer verdi.

TÜRMOB Genel Sekreteri Yahya Arıkan da hem Türkiye hem de dünyada sıkıntılı günlerin devam ettiğini belirterek, “Ülke gündemine dair önemli raporlar yayınlıyoruz. Hem iş dünyasına hem siyasete yol gösteren çalışmalarımız var. Bütün ihtiyaç duyan odalarımıza internet siteleri kurduk. Mesleki sorunlarımızı bütün siyasi partilerimize ilettik, önemli adımlar attık. Mücbir sebep halinin genişletilmesi, geçici vergide son dönemin kaldırılması gibi sonuçlar aldık. Pandemi süresince meslektaşlarımızın yanında olduk. Hastalığı ağır geçiren, hayatını kaybeden meslektaşlarımıza elimizden geldiğince destek olduk” şeklinde konuştu.

Toplantıda, TÜRMOB Genel Sekreteri Yahya Arıkan mesleki gündem ve TÜRMOB’un faaliyetleri hakkında bilgi verirken, Galatasaray Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Volkan Demir de ‘Meslekte Gelecek-Gelecekte Meslek” konulu sunum gerçekleştirdi.