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Ordu’da Nisan ayı ortasında kar yağışı

ORDU’NUN YÜKSEK KESİMLİ İLÇELERİ VE YAYLALARI NİSAN AYINDA YAĞAN KAR İLE BEYAZA BÜRÜNDÜ.

Ordu’da Nisan ayı ortasında kar yağışı

ORDU’NUN YÜKSEK KESİMLİ İLÇELERİ VE YAYLALARI NİSAN AYINDA YAĞAN KAR İLE BEYAZA BÜRÜNDÜ.

16 Nisan 2020 Perşembe 14:53
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Ordu’da Nisan ayı ortasında kar yağışı

Ordu’nun yüksek kesimli ilçeleri ve yaylaları Nisan ayında yağan kar ile beyaza büründü.

Ordu’nun kent merkezinde etkili olan sağanak, yüksek kesimli ilçelerde ve yaylalarda kar yağışı olarak yüzünü gösterdi. Kentin, yüksek rakımlı, Aybastı, Gürgentepe gibi ilçeleri ile bin 500 ve 2 bin rakımlı yaylalarında kar yağışı etkili oldu. Nisan ayı ortalarında yağan kar yağışı sonrası evler ile çatıları, araçlar ve ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı. Bahar aylarında nadir olarak görülen ve yaklaşık 7 santimetreye kadar ulaşan kar yağışı vatandaşları şaşırttı. Vatandaşlar, kar yağışını cep telefonu ile görüntüledi.

Son Güncelleme: 16.04.2020 15:16
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