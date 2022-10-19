Ordu’da muhtarlık hizmet binasının temeli atıldı

Cumhurbaşkanlığı’nın ‘Muhtar Evi ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma’ töreni çerçevesinde Ordu’nun Altınordu ilçesinde muhtarlık binasının temeli atıldı.

Selimiye Mahallesi’ndeki program, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Burada düzenlenen törende konuşan Selimiye Mahallesi Muhtarı Recep Günaydın, “Muhtarlık binamızın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Ordu Valiliği’nin girişimleriyle kavuştuğumuz muhtarlık binamızın yapımında emeği geçen tüm mülki amirlerimize Selimiye Mahallesi halkı ve kendi adıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmalar sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara’nın Çankaya ilçesinde katıldığı ‘Muhtar Evi ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma’ töreni canlı izlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarından sonra Selimiye Mahallesi muhtarlık hizmet binasının temeli Ordu İl Müftüsü İsmail Çiçek’in dualarının ardından atıldı.

Temel atma törenine Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.