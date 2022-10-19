Ordu’da muhtarlar kendi günlerini kutladılar

Ordu’da, 19 Ekim Muhtarlar Günü çerçevesinde kutlama programı düzenlendi.

Altınordu ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı. Çelenk sunumundan sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Daha sonrasında muhtarlar adında Kumbaşı Mahallesi Muhtarı Nevin Gül, günün anlamına ilişkin konuşma gerçekleştirdi.

Muhtar Nevin Gül, yaptığı konuşmada, "19 Ekim 2015 yılında yayınlanan genelge ile resmiyet kazanan Muhtarlar Günü’nün 7. yılını kutlamaktayız. Muhtarlık müessesesi Osmanlı Dönemi’nden bu yana yaklaşık 200 yıldır kamu görevi ifa etmektedir. Bizler, devletimizin en ücra köşesindeki temsilcileriyiz, aynı zamanda vatandaşlarımız ile devletimiz arasında köprü vazifesi görmekteyiz. Her ne şartta olursa olsun görevimizi canla ve başla yerine getirirken, Cumhurbaşkanımızın özel gayretleri ile bu zamana kadar görmediğimiz ilgi ve alaka görmekteyiz. Bu ilgi ve alaka bizlerin hem kamu kurumları nezdinde, hem de vatandaşlar nezdinde saygınlığımızı ve öte yandan bizlerin sorumluluğunu mesuliyetini de bir kat daha arttırmıştır. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanlığımıza şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Programa, Perşembe Kaymakamı Levent Yetgin, Altınordu Belediyesi Başkan yardımcısı İsa Hitaloğlu ve muhtarlar katıldı. Tören toplu fotoğraf çekimi sonrasında sona erdi.