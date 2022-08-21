banner528

banner549

banner547

Son Dakika
227 Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul’a gönderildi
227 Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul’a gönderildi
Flamingolar İzmirlileri büyülüyor
Flamingolar İzmirlileri büyülüyor
Pazarda patates satarak kazandığı 300 bin TL’lik altınlarını çaldılar
Pazarda patates satarak kazandığı 300 bin TL’lik altınlarını çaldılar
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kuşların yuvası oldu
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kuşların yuvası oldu

Ordu’da motosiklet kazası: 3 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

ORDU 21.08.2022, 18:48
Ordu’da motosiklet kazası: 3 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden Samsun istikametine seyir halinde ilerlemekte olan Yunus Emre C. idaresindeki 52 AAP 037 plakalı motosiklet, o sırada yoldan karşıya geçmeye çalışan Sevda Ç. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan ve yola savrulan sürücü Yunus Emre C. ile yolcu olarak bulunan Erkan K. ve Sevda Ç. yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan yaralılara müdahale etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Ünye Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazanın yaşandığı alanda trafiği kontrollü olarak sağlarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yorumlar (0)
28°
az bulutlu