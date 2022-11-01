Ordu’da mobil koyun yıkama banyoları hizmete girdi

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliği ile uygulanan ‘Ordu İlinde Koyunculuk Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi’ çerçevesinde alınan 2 adet mobil koyun yıkama banyosunu üreticilerin hizmetine sundu.

Kentte hayvancılığın geliştirilmesi adına yapılan çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 190 bin adet küçükbaş hayvanın bulunduğu Ordu’da üreticilere destekler verilirken, besiciler için mobil koyun yıkama banyoları hizmete sunuldu. Üreticilerin 180 küçükbaş hayvan için kendi imkanları ile uyguladığı parazit ilaçlaması yaklaşık 4 saat sürerken, mobil banyolar ile aynı sürünün işlemleri 6 dakikada tamamlanıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Mesudiye ilçesinin Yeşilce Mahallesi’nde alınan mobil koyun yıkama banyoları ile küçükbaş hayvanlara yapılan dış parazit ilaçlamasına katılarak incelemelerde bulundu. Burada, hayvancılığın geliştirilmesi adına verilen destekler hakkında bilgiler veren Yılmaz, “50 bin hektar mera alanlarımızın ve bahçe altı otlarımızın değerlendirilmesi noktasında ilimiz için küçükbaş hayvancılık oldukça önemli olup, ilimizde yaklaşık 190 bin küçükbaş hayvanımız mevcuttur. Tarım ve Orman Bakanlığımızca ülkemiz genelinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin geliştirilmesi adına önemli desteklerin veriliyor. Bakanlığımız tarafından üreticilerimize 2022 yılında verilecek olan hayvancılık desteklemelerinde rekor artış gerçekleşti. Geçen yıl anaç koyun başına 30 TL olan destekleme bu yıl anaç koyun başına 50 TL olmuştur. Sürü büyütme desteğinde hayvan başına 125 TL olan destekleme, 200 TL ye çıkarılmıştır. Hayvan gen kaynaklarının korunması amacıyla ise halk elinde ıslah programı çerçevesindeki koyun, keçi ve yavrularına elit sürü için verilen 80 TL, 150 TL ye, taban sürü için verilen 40 TL’ye çıkartılmış ve rekor artış meydana gelmiştir. Geçtiğimiz yıl 6 bin TL olan sürü yöneticisi istihdam desteği 2 kat artırılarak 12 bin TL’ye çıkartılmıştır” dedi.

Yaklaşık 4 saat süren parazit ilaçlaması 6 dakikada yapılacak

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin geliştirilmesi noktasında DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile birlikte uygulanan projelerin önem taşıdığını ifade etti. Hizmete sunulan mobil koyun yıkama banyolarının önemine değinen Yılmaz, “İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde !Ordu İlinde Koyunculuk Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi’ni hayata geçirdik ve bu proje çerçevesinde alınan 2 adet mobil koyun yıkama banyosunu yetiştiricilerimizin kullanımına sunduk. 180 küçükbaş hayvanı olan yetiştiricimiz daha önceden sürüsünün parazit ilaçlamasını kendi imkanları ile 4 saat gibi bir sürede yapabilirken, dağıtılan mobil koyun banyosu ile birlikte yine aynı sürüyü 6 dakika gibi çok kısa bir sürede ilaçlayabilmektedir. Zamandan, ilaçtan ve sudan tasarruf sağlayan ve üreticilerimizde büyük memnuniyet uyandıran bu mobil cihazların İlimize ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Projemize destek veren DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin ve ekibine ayrıca teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Yılmaz son olarak bakanlık tarafından verilen destekler ile Ordu’da geçen yıllarda 110 bin civarında olan küçükbaş hayvan sayısının 190 bine ulaştığını, üreticilere verilen desteklerin devam edeceğini de sözlerine ekledi.