Ordu’da minikler sinemada buluştu

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde “Pişiriciler” filmini çocuklarla buluşturdu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Sanat Dairesi Başkanlığının aralık ayı etkinlikleri devam ediyor. Ordululara kültür-sanat dolu günler yaşatan Büyükşehir Belediyesi, çocukları da unutmuyor. Bu çerçevede gösterimi yapılan “Pişiriciler” filmi, Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu’nda çocukların beğenisine sunuldu. Aileleri ile birlikte gelen çocuklar, mısır ve meyve suyu eşliğinde film izledi.

Çocuklar ve aileleri, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ettiler. Aileler, bu gibi etkinliklerin Ordu’da artarak devam etmesini istediler.