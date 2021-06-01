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Ordu’da mavi yemiş bahçeleri kuruluyor

Ordu’da ilk kez 2010 yılında iki üreticinin girişimiyle başlayan mavi yemiş üretim alanı her geçen yıl artıyor.

ORDU 01.06.2021, 17:06
Ordu’da mavi yemiş bahçeleri kuruluyor

Ordu’da ilk kez 2010 yılında iki üreticinin girişimiyle başlayan mavi yemiş üretim alanı her geçen yıl artıyor.

Türkiye`de ve dünyada özellikle dondurma, pasta, meyve suyu, çay ve unlu mamuller yapımında ve ilaç sanayisinde kullanılan ülkemizde yaban mersini olarak bilinen mavi yemiş için Ordu’da yeni bahçeler kuruluyor.

Ordu`da ilk kez 2010 yılında iki üretici tarafından 15 dekar arazi üzerine kurulu bahçede yetiştirilmesine başlanan mavi yemişin üretiminin arttırılması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Türkiye`de ve dünyada özellikle dondurma, pasta, meyve suyu, çay ve unlu mamuller yapımında ve ilaç sanayisinde kullanılan ülkemizde yaban mersini olarak bilinen mavi yemiş için yeni bahçeler kuruluyor.

Ordu Tarım Orman İl Müdürlüğü ile DOKAP ortaklaşa uygulanan ‘Mavi yemiş Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi’ kapsamında Altınordu İlçesi Yemişli Mahallesinde Halil Topaloğlu’na ait bahçede yeni fidan dikimi gerçekleştirildi.

OBB 6 bin fidan dağıttı

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi Gürgentepe, Ulubey ve Ünye ilçelerindeki 14 üreticiye mavi yemiş fidanı dağıttı.

Gerek taze tüketim gerekse işlenmiş meyve sanayisi açısından güçlü bir ticari ürün olan ve kilosu 50 liradan alıcı bulan mavi yemiş, çiftçilerin üretim kültürüne girdi. Ordu Büyükşehir Belediyesi ‘Tarımsal Ekonomik Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi’ kapsamında Gürgentepe, Ulubey ve Ünye ilçelerindeki 14 üreticiye tamamı hibe 6 bin adet mavi yemiş fidanı dağıttı.
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