banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
RTÜK’ten yasa ihlali yapan yayıncılara para cezası
RTÜK’ten yasa ihlali yapan yayıncılara para cezası
Evlat nöbetine 303’üncü aile katıldı
Evlat nöbetine 303’üncü aile katıldı
TOKİ’den yeni sosyal konut kampanyası
TOKİ’den yeni sosyal konut kampanyası
Ünlü futbolcu Arda Turan’ın beraatine karar verildi
Ünlü futbolcu Arda Turan’ın beraatine karar verildi

Ordu’da maskeli hırsızlık olayının failleri tutuklandı

Ordu’nun Altınordu ilçesi Kökenli Mahallesi’nde 5 Haziran 2022 Pazar günü gece saatlerinde yüzleri maskeli şüpheli şahıslar tarafından bir iş yerinin pencereleri ve güvenlik kameraları kırılmak gerçekleşen hırsızlık olayının failleri yakalandı.

ORDU 29.06.2022, 17:43
Ordu’da maskeli hırsızlık olayının failleri tutuklandı

Ordu’nun Altınordu ilçesi Kökenli Mahallesi’nde 5 Haziran 2022 Pazar günü gece saatlerinde yüzleri maskeli şüpheli şahıslar tarafından bir iş yerinin pencereleri ve güvenlik kameraları kırılmak gerçekleşen hırsızlık olayının failleri yakalandı.

Ordu Jandarma Komutanlığınca söz konusu hırsızlık olayının aydınlatılması maksadıyla, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Jandarma Asayiş Timleri tarafından özel bir ekip görevlendirildi. Yapılan titiz çalışmalar ve araştırmalar sonucunda, hırsızlık suçunu işledikleri tespit edilen H.K. (25), M.Ş. (26) ve U.G. (36) isimli şahıslar yakalandı.

Mahkemeye sevk edilen şüpheli şahıslardan H.K ve M.Ş. isimli şahıslar tutuklanırken, U.G. isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yorumlar (0)
25°
parçalı az bulutlu