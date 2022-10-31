Ordu’da mahalle tabelasını kurşunladılar

Ordu’nun Ünye ilçesinde yön tabelalarına magandalar tarafından sıkılan kurşunlar vatandaşların tepkisine neden oldu.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından sürücülerin yön bulmalarını sağlamak için ilçenin Sahilköy Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerine konulan yön tabelası, kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı. Üzerindeki yazıların neredeyse tamamı okunmayacak şekilde zarar verilen tabelalar, sürücülere zor anlar yaşattığı gibi vatandaşların da tepkisine yol açtı.

Kurşunlama olayının kimler tarafından yapıldığı bilinmeyen ve her yıl binlerce lira harcanarak karayolları ekiplerince yenileriyle değiştirilen yön tabelaları, kurşunlandıktan sonra oluşturduğu çirkin görüntünün yanında, trafik kazası ve diğer tehlikelere de davetiye çıkartabiliyor.

Olayın yaşandığı bölgede Ünye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler inceleme başlatırken, çevredeki vatandaşlar ise bu gibi sorumsuzluğu yapanların cezalandırılmasını istedi.