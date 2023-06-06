Ordu’da lise öğrencilerinden Karadeniz konseri

Ordu’nun Ünye ilçesinde Adnan Menderes Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından ‘Hey Gidi Karadeniz’ adlı konser etkinliği düzenlendi.

Lisede her yıl geleneksel olarak düzenlenen yılsonu konseri, dinleyenlere güzel anlar yaşattı. Karadeniz yöresine uygun söylenen şarkılara öğretmenler de eşlik ederken, öğrencilerde çalan oyun havalarıyla yaşanan coşkuya ortak oldu.

Geleneksel hale gelen konser nedeniyle öğrenci ve öğretmenlere teşekkür eden Ünye Adnan Menderes Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İsa Ünel, “Bu bizim okulumuzda bir geleneksel haline geldi. Bu okulumuz için farklı sanatların yaşatılması bir şanstır” dedi.

Aynı okulu paylaşmaktan mutlu olduğunu dile getiren Okulun Müzik Öğretmeni Sedat Korkmaz ise, “Böyle bir okul idaresiyle organizasyon anlamında başarmak bizleri de mutlu ediyor. Ben ekibim öğrencilerim, öğretmen arkadaşlarımla bu başarıyı yakaladığımız için şanslıyım. Sizler gibi bir eğitim camiası içerisinde güzel etkinlikler yapmak beni de mutlu ediyor” diye konuştu.

Öğrenciler ve öğretmenler konser boyunca doyasıya eğlenirken, program günün anısına çiçek verilmesi ve toplu resim çekinilmesinin ardından sona erdi.