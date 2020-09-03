Ordu’da kuraklığa karşı önlem

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, yaşanabilecek muhtemel kuraklığı karşı ırmak yatağının geçtiği ilçelerde ıslah çalışması ile birlikte kuraklığa karşı gölet oluşturacaklarını ve böylelikle suyu kaynağında tutacaklarını açıkladı.

OSKİ ekipleri tarafından Çatalpınar ilçesinde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, ırmak yatağının geçtiği ilçelerde ıslah çalışması ile birlikte kuraklığa karşı gölet oluşturacaklarını söyledi. Genel Sekreter Alp, “Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları ile başladığımız ıslah ve gölet oluşturma çalışmamız Çatalpınar ilçemizde devam ediyor. Bolaman Irmağı ve Keş Deresi üzerinde toplam 330 metre uzunluğunda ıslah çalışması ve 6 adet brit yapısı oluşturarak dere yüzeyinde göllenme oluşması sağlanacak” dedi.

“Suyu kaynağında depolama yapacağız”

Çatalpınar ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe’den bilgi alan Genel Sekreter Coşkun Alp, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in başkanlığında gerçekleştirilen telekonferans toplantısında gündeme gelen gölet çalışmalarını daha önce başlattıklarını hatırlattı.

Alp, “Gelinen noktada çalışmalar hızlı şekilde devam ediyor. Bu çalışmalarımızda temel amaç suyu kaynağında tutarak hem olası sel afetini en az zararla atlatmak hem de orada oluşturacağımız çevre düzeni ile o bölgelere farklı yaşam alanları kazandırmak. Bunun için 19 ilçemizde ırmak ve dere yatağının bulunduğu her nokta bizim çalışma alanımız olacak” diye konuştu.

“Sel felaketinden önce tedbirler almıştık”

Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak alınan tedbirler ve hayata geçirilen çalışmalarla yaşanan sel afetinin en az zararla atlatılacağını belirten Genel Sekreter Coşkun Alp, şöyle konuştu: “Giresun ilimizde büyük yıkıma neden olan sel afetini Ordu ili en az zararla atlattı. Bunun ana nedeni önceden aldığımız tedbirlerdir. Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde yaşanabilecek olası kuraklık ve diğer doğal afetlere karşı önceden tedbirimizi almaya devam ediyoruz. Bu konuda ilk olarak ırmak ve dere yataklarında suyu kaynağında tutmaya başladık. Kaynağında oluşturacağımız göletler sayesinde ilimizde yaşanacak su sıkıntısını en aza indireceğiz. Diğer yandan o bölgenin turistik gelişimine de katkıda bulunacağız. Bugün ekiplerimiz Çatalpınar ilçesinde çalışmalarını yürütüyor. Burada Bolaman Irmağı ve Keş Deresi üzerine toplam 330 metre uzunluğunda ıslah çalışması ve 6 adet brit yapısı oluşturarak dere yüzeyinde göllenme oluşması sağlanacak” şeklinde konuştu.