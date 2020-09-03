banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
TFF açıkladı: Maçlar seyircisiz oynanacak
TFF açıkladı: Maçlar seyircisiz oynanacak
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması
Maaş haczi hangi durumlarda gelir?
Maaş haczi hangi durumlarda gelir?
Ukrayna'ya kimler giriş yapabilecek?
Ukrayna'ya kimler giriş yapabilecek?

Ordu’da kuraklığa karşı önlem

ORDU'DA YAŞANABİLECEK MUHTEMEL KURAKLIĞI KARŞI IRMAK YATAĞININ GEÇTİĞİ İLÇELERDE ISLAH ÇALIŞMASI İLE BİRLİKTE KURAKLIĞA KARŞI GÖLET OLUŞTURULARAK SU KAYNAĞINDA TUTULACAK

ORDU 03.09.2020, 15:15
2
Ordu’da kuraklığa karşı önlem

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, yaşanabilecek muhtemel kuraklığı karşı ırmak yatağının geçtiği ilçelerde ıslah çalışması ile birlikte kuraklığa karşı gölet oluşturacaklarını ve böylelikle suyu kaynağında tutacaklarını açıkladı.

OSKİ ekipleri tarafından Çatalpınar ilçesinde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, ırmak yatağının geçtiği ilçelerde ıslah çalışması ile birlikte kuraklığa karşı gölet oluşturacaklarını söyledi. Genel Sekreter Alp, “Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları ile başladığımız ıslah ve gölet oluşturma çalışmamız Çatalpınar ilçemizde devam ediyor. Bolaman Irmağı ve Keş Deresi üzerinde toplam 330 metre uzunluğunda ıslah çalışması ve 6 adet brit yapısı oluşturarak dere yüzeyinde göllenme oluşması sağlanacak” dedi.

“Suyu kaynağında depolama yapacağız”

Çatalpınar ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe’den bilgi alan Genel Sekreter Coşkun Alp, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in başkanlığında gerçekleştirilen telekonferans toplantısında gündeme gelen gölet çalışmalarını daha önce başlattıklarını hatırlattı.

Alp, “Gelinen noktada çalışmalar hızlı şekilde devam ediyor. Bu çalışmalarımızda temel amaç suyu kaynağında tutarak hem olası sel afetini en az zararla atlatmak hem de orada oluşturacağımız çevre düzeni ile o bölgelere farklı yaşam alanları kazandırmak. Bunun için 19 ilçemizde ırmak ve dere yatağının bulunduğu her nokta bizim çalışma alanımız olacak” diye konuştu.

“Sel felaketinden önce tedbirler almıştık”

Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak alınan tedbirler ve hayata geçirilen çalışmalarla yaşanan sel afetinin en az zararla atlatılacağını belirten Genel Sekreter Coşkun Alp, şöyle konuştu: “Giresun ilimizde büyük yıkıma neden olan sel afetini Ordu ili en az zararla atlattı. Bunun ana nedeni önceden aldığımız tedbirlerdir. Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde yaşanabilecek olası kuraklık ve diğer doğal afetlere karşı önceden tedbirimizi almaya devam ediyoruz. Bu konuda ilk olarak ırmak ve dere yataklarında suyu kaynağında tutmaya başladık. Kaynağında oluşturacağımız göletler sayesinde ilimizde yaşanacak su sıkıntısını en aza indireceğiz. Diğer yandan o bölgenin turistik gelişimine de katkıda bulunacağız. Bugün ekiplerimiz Çatalpınar ilçesinde çalışmalarını yürütüyor. Burada Bolaman Irmağı ve Keş Deresi üzerine toplam 330 metre uzunluğunda ıslah çalışması ve 6 adet brit yapısı oluşturarak dere yüzeyinde göllenme oluşması sağlanacak” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
banner378
29°
açık
Namaz Vakti 03 Eylül 2020
İmsak 04:56
Güneş 06:26
Öğle 13:08
İkindi 16:47
Akşam 19:41
Yatsı 21:05
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25