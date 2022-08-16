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Ordu’da kulübe yangınında piknik tüpü bomba gibi patladı

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir kulübe çıkan yangında alevlere teslim olurken, içerisinde bulunan piknik tüpü ise bomba gibi patladı.

ORDU 16.08.2022, 22:11
Ordu’da kulübe yangınında piknik tüpü bomba gibi patladı

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir kulübe çıkan yangında alevlere teslim olurken, içerisinde bulunan piknik tüpü ise bomba gibi patladı.

Olay, ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi Ayanikola 2. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaşa ait olduğu öğrenilen kulübede akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliğine bağlı ekiplere haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek yaklaşık bir saat söndürme ve soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Piknik tüpü bomba gibi patladı

Yangını gören yöre sakinleri kulübenin içerisinde bulunan piknik tüpünün bomba gibi patladığını söyleyerek kısa süreli panik yaşadı. Çok sayıda vatandaşın sokağa döküldüğü o anlarda ise itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam etti. Yangın sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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