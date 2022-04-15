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Ordu’da küçükbaş hayvan yetiştiriciliği gelişiyor

Ordu Valisi Tuncay Sonel, koyunculuk ekipmanları dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, il genelinde küçükbaş hayvan sayısının her geçen gün artış gösterdiğini, bunun sevindirici bir durum olduğunu söyledi.

ORDU 15.04.2022, 12:19
Ordu’da küçükbaş hayvan yetiştiriciliği gelişiyor

Ordu Valisi Tuncay Sonel, koyunculuk ekipmanları dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, il genelinde küçükbaş hayvan sayısının her geçen gün artış gösterdiğini, bunun sevindirici bir durum olduğunu söyledi.

Ordu Valiliği himayesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından desteklenen 5 tarım projesinden birisi olan ‘Koyunculuk Altyapısının Geliştirilmesi Projesi’ ile çiftçilere güneş paneli, mobil koyun yıkama ünitesi ile koyunların ayaklarını yıkama havuzu dağıtıldı.

Koyunculuk ekipmanları dağıtım töreninde konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle Ordu’nun 19 ilçesine tarım alanında çok ciddi yatırımlar yapıldığını söyledi. “Ordu’da Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla bir uyum içinde çalışılıyor ve güzel işler ortaya çıkarılıyor” diyen Vali Sonel, ”Ordu’muzda yapılan her projede DOKAP bizlere büyük destek veriyor. Bu bir ekip çalışmasıdır. Bugün burada dağıtılacak olan ekipmanların çiftçilerimize hayırlı olmasını, ülkemiz koyunculuğunun geliştirilmesine vesile olmasını diliyorum” dedi.

“Küçükbaş hayvan sayısı bir yılda 80 bin arttı”

Vali Tuncay Sonel, ”Birkaç yıl öncesine kadar küçükbaş hayvan sayımız 110 bin civarında iken, bugün 190 bini geçmiş durumda. Bu memnuniyet verici bir gelişme. Devletimiz sizin yanınızda. Hem Tarım ve Orman Bakanlığımız hem de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız yapılan projelere destek veriyor. Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, DOKAP’ın destekleri ve değerli üreticilerimizin çabalarıyla birlikte farklı projelere imza atılacaktır” şeklinde konuştu.

Koyunculuğun olmazsa olmazlarından bir tanesinin mera olduğuna dikkat çeken Vali Sonel, ”Ordu olarak meraların tespiti, tahdidi, tahsisi konusunda işlemler bitirilmiş durumda. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, meralar boş durmasın, koyunculuk daha da gelişsin diye meraları iyileştirme çalışmaları noktasında 38 proje yaptı. Bu projeler, meraların yüzde 75’ine denk düşüyor. Bu projenin, elleri nasır tutan siz çiftçilerimize, şehrimize, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

DOKAP idaresi olarak 11 ilde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, kalkındırılmasıyla ilgili projelere destek verdiklerini belirten DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, “Ordu’da önemli bir ekipmanın dağıtım töreninde bir aradayız. 11 ili değerlendirdiğimde en nitelikli işlerin yapımında Ordu en başlarda geliyor. Bunu buradan söylemekten de mutluluk duyuyorum. Bir ekip halinde, birlikte yürümenin güzelliğini Ordu ilimizde görüyoruz. Bu doğrultuda da biz DOKAP idaresi olarak Ordu’ya bu projeleri desteklerken kaynak aktarırken biz de çok mutlu oluyoruz. Çünkü, para, kaynak yerini buluyor. Üreticilerimizin de, çiftçilerimizin de burada olması bunun en güzel göstergelerinden bir tanesi” diye konuştu.

“Koyunculara 2022 yılı için 2,6 milyon TL civarında destek verilecek”

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ise yaptığı konuşmada, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin kent için son derece önemli olduğunu ifade etti. Özellikle fındık bahçelerinde bahçe altı otlarının değerlendirilmesi için koyunculuğun önemine değinen Yılmaz, “Biz de bunun farkında olarak ilimizde küçükbaş hayvancılığı geliştirmeye yönelik projeler uyguluyoruz. Bakanlığımız küçükbaş hayvan yetiştiricilerine anaç koyun başına 30 TL, keçi başına 35 TL destek vermektedir. Şu an icmallerini hazırladık ve Bakanlığa gönderdik, 2022 yılı için 2,6 milyon TL civarında koyuncularımıza bakanlığımız tarafından destek verilecektir. Bütün bu çalışmalar, ilimizde koyunculuğun geliştirilmesi için yapılıyor” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, Koyunculuk Altyapısının Geliştirilmesi projesi kapsamında, 50 koyun yetiştiricisine güneş paneli, ayak yıkama havuzu ile koyun yıkama ünitesinin dağıtımı Vali Tuncay Sonel, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ve İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz tarafından gerçekleştirildi.

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