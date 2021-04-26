banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı?
İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı?
THY'den tam kapanmanın ardından ''bilet'' açıklaması
THY'den tam kapanmanın ardından ''bilet'' açıklaması
Mehmet Ceyhan: Bu tam kapanma değil!
Mehmet Ceyhan: Bu tam kapanma değil!
Tüm kurumlarda eğitime ara verildi, sınavlar ertelendi!
Tüm kurumlarda eğitime ara verildi, sınavlar ertelendi!

Ordu’da korona virüs rakamlarında düşüş

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın illere göre her 100 bin kişide görülen korona virüs güncel vaka sayıları raporuna göre Ordu’da azalma olduğu görüldü.

ORDU 26.04.2021, 20:47
1
Ordu’da korona virüs rakamlarında düşüş

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın illere göre her 100 bin kişide görülen korona virüs güncel vaka sayıları raporuna göre Ordu’da azalma olduğu görüldü.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızı aşağıda görebilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar etkisini daha çok gösterecek" ifadelerine yer verdi.

Açıklanan tabloya göre, her 100 bin kişide korona virüs vaka sayısı Ordu’da 17-23 Nisan tarihleri arasında 528,24 olarak kayıtlara geçti. 10-16 Nisan tarihleri arasındaki vaka sayılarını kapsayan tabloda ise her 100 bin kişide korona virüs vaka sayısı, 565,14 olarak açıklanmıştı.
banner478
Yorumlar (0)
11°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?