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Ordu’da kısıtlama sessizliği

Ordu’da, 17 günlük kısıtlamanın üçüncü gününde sokak ve caddeler ıssız kaldı.

ORDU 02.05.2021, 12:48
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Ordu’da kısıtlama sessizliği

Ordu’da, 17 günlük kısıtlamanın üçüncü gününde sokak ve caddeler ıssız kaldı.

Türkiye’de korona virüs vakalarının artış gösterdiği illerden biri olan Ordu’da, 17 günlük tam kısıtlamanın üçüncü gününde de sessizlik yaşanıyor. Ordu’nun en işlek cadde ve sokaklarında kısıtlama haricinde görülen insan yoğunluğu, kısıtlama gününde yerini sessizliğe bıraktı. Güneşli havaya rağmen sahil bandında ve caddelerde görünmediği Ordu’da, karayolunda da sınırlı sayıda araç görüldü. Polis ve bekçi ekiplerinin kontrollerini sağladığı kentte trafik polisleri de otoyolda araçları denetliyor.
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