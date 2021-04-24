banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Aile Bakanı Derya Yanık tepkilerin odağında
Aile Bakanı Derya Yanık tepkilerin odağında
Dev market zincirinde ırkçılık skandalı
Dev market zincirinde ırkçılık skandalı
Twitter'a reklam verilmesini yasaklayan karar kaldırıldı
Twitter'a reklam verilmesini yasaklayan karar kaldırıldı
Fahrettin Altun'dan Ermenileri Patriği Maşalyan'a teşekkür
Fahrettin Altun'dan Ermenileri Patriği Maşalyan'a teşekkür

Ordu’da kısıtlama sessizliği

Ordu’da, 3 günlük kısıtlamanın ikinci gününde de sokak ve caddeler ıssız kaldı.

ORDU 24.04.2021, 13:06
2
Ordu’da kısıtlama sessizliği

Ordu’da, 3 günlük kısıtlamanın ikinci gününde de sokak ve caddeler ıssız kaldı.

Son verilere göre, Türkiye’de korona virüs vakalarının artış gösterdiği illerden biri olan Ordu’da, 3 günlük kısıtlamanın ikinci gününde de sessizlik yaşanıyor. Ordu’nun en işlek cadde ve sokaklarında kısıtlama haricinde görülen insan yoğunluğu, kısıtlama gününde yerini sessizliğe bıraktı. Güneşli havaya rağmen sahil bandında da insanların görünmediği Ordu’da, karayolunda da araç yoğunluğu yaşanmadı. Belirli işyerlerinin açık olduğu Ordu’da, polis ekipleri ve bekçiler denetimlerini sürdürüyor.
banner478
Yorumlar (0)
16°
hafif yağmur