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Ordu’da kısıtlama sessizliği

Ordu’da, 3 günlük kısıtlamanın başlamasıyla birlikte sokak ve caddeler ıssız kaldı.

ORDU 23.04.2021, 10:44
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Ordu’da kısıtlama sessizliği

Ordu’da, 3 günlük kısıtlamanın başlamasıyla birlikte sokak ve caddeler ıssız kaldı.

Son verilere göre, Türkiye’de korona virüs vakalarının artış gösterdiği illerden biri olan Ordu’da, 3 günlük kısıtlamanın ilk gününde sessizlik yaşanıyor. Ordu’nun en işlek cadde ve sokaklarında kısıtlama haricinde görülen insan yoğunluğu, kısıtlama gününde yerini sessizliğe bıraktı. Güneşli havaya rağmen sahil bandında da insanların görünmediği Ordu’da, karayolunda da araç yoğunluğu yaşanmadı.
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