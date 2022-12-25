Ordu’da kış mevsiminde yaz havası sahilleri doldurdu

Türkiye’nin farklı bölgelerinde kar etkili olurken, Ordu’da ise yazdan kalma bir gün yaşandı.

Türkiye’nin birçok bölgesinde kış mevsimi etkisini sürdürüyor. Ordu’da ise geçen hafta etkili olan soğuk hava, hafta sonunda yerini yazdan kalma günlere bıraktı. Hava sıcaklığının 16 derece olarak ölçüldüğü kentte güneşli havayı görenlerin adresi Ordu sahilleri oldu. Kentin yüksek kesimli bölgelerinde ve yaylalarda kar yağışı sonrası soğuk hava etkili olurken, yüzlerce vatandaş sahil kesimlerine akın etti. Hafta sonu olması dolayısıyla vatandaşlar yürüyüş yapıp bisiklete bindi ve koşu yaptı. Çocukların da parklarda oynadığı kentte yazdan kalma güneşli hava, vatandaşların stres atmasına yardımcı oldu.