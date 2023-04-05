Ordu’da kar yağışı sonrası fındıkta hasar tespit çalışması başlatıldı

Ordu’da fındık bahçelerinde, soğuk hava ve kar yağışının ardından zirai don hasar tespiti için çalışmalar başladı.

Ordu’da 30 Mart tarihinde etkili olan kar yağışı fındık üreticilerini tedirginleştirdi. Bu yıl sıcak geçen kış mevsimi sonrası fındık tomurcukları erken açarken üreticiler, kar yağışı sonrasında mahsullerinde zirai don sonrası hasar olabileceğini, hasar tespit çalışmalarının yapılmasını talep etti.

Üreticilerin taleplerine başlanan hasar tespit çalışmaları sonrası ekipler bahçelerde incelemelerde bulunurken, belirli bir rakımın üzerindeki bahçelerde zarar olduğu, net hasar tespitinin ilerleyen süreçte yapılacağı belirtildi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, mart ayının son günlerinde etkili olan kar yağışının üreticileri ciddi oranda tedirgin ettiğini söyledi. Hava sıcaklıklarının beklenenin aksine sıfırın altına düşmediğini söyleyen Soydan, “Fındıkta çok şükür beklenen olmadı. Şuanda ziraat mühendisleri ekipleri sahada, üreticilerimizin taleplerine göre tespit yapılıyor. Yüksek kesimli bölgelerde, belirli bir rakımın üzerinde bazı noktalarda hasarlar olduğu tespit edildi. Sigortalarını yaptıran üreticilerimiz sigorta şirketi ile görüşüp yeniden hasar tespiti yaptıracaktır” dedi.