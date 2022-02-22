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Ordu’da, kadınları ve gençleri meslek sahibi yapacak uygulama merkezi hizmette

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından kentin tekstil piyasasının nitelikli işgücü ihtiyacını temin edecek olan ve hem kadınları hem de gençleri meslek sahibi yapacak ‘Hazır Giyim Uygulamaları Merkezi’ hizmete açıldı.

ORDU 22.02.2022, 11:49
Ordu’da, kadınları ve gençleri meslek sahibi yapacak uygulama merkezi hizmette

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından kentin tekstil piyasasının nitelikli işgücü ihtiyacını temin edecek olan ve hem kadınları hem de gençleri meslek sahibi yapacak ‘Hazır Giyim Uygulamaları Merkezi’ hizmete açıldı.

Nitelikli tekstil işçisi kategorisinde birinci sırada yer alan dikiş makinesi operatörü yetiştirilecek olan Hazır Giyim Uygulamaları Merkezi’nde kursiyerlere düz dikiş, overlok, reçme, ilik-düğme, ponteriz, zigzag, ütüleme, kesim, tekstil yüzeyleri, kalıplar, malzeme kontrolü ve çeşitli dikim yöntemleri alanlarında eğitim verilecek. 40 kursiyer ile hizmete başlanan eğitimler, üçer aylık 6 dönem hallinde devam edecek.

Hazır Giyim Uygulama Merkezi’nin açılışında konuşan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Biz ilk günden itibaren Altınordu’muz için üreten, kendi kendine yeten bir şehir inşası gayesiyle çalışıyoruz. Bu anlamda, istihdam politikalarıyla insanımızı kendi şehrinde iş üretir hale getirerek, Altınordu’muzu bölgemizin, marka şehri haline getirmek en büyük hedeflerimizden biridir. Göç veren değil üretimiyle güç veren bir şehir hedefiyle çalışıyoruz. Bizler bu şehirde geldiğimiz günlerde slogan haline getirdiğimiz bir cümlemiz vardı; ‘Bu şehir artık göç veren değil üretimiyle yatırımıyla istihdamıyla ülkesine güç veren, değer katan bir şehir olacak’ demiştik. Bu kapsamda Altınordu’muzda yatırımlarımıza projelerimize dün olduğu gibi bugün de yeni başarı hikayeleri yazacak şekilde devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

"Bin 500 kişiye istihdam sağlayacak proje hayata geçirilecek"

Önümüzdeki süreçte bin 500 kişiye istihdam imkanı sunacak ‘Tekstil Park Projesi’nin hazırlıklarında son aşamaya gelindiği bilgisini de veren Başkan Tören, “Tekstil park projemizle ilgili çalışmalarımızı son aşamaya getirdik ve inşallah burada ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştirecek kurumlarımızın da alt yapısını oluşturduk. Bakanlıklarımız ile müştereken yürüttüğümüz proje sonrasında yaklaşık 15 ay içerisinde bu şehirde bin 500 insanımıza iş imkanı sunacağız. Ben buna üretim ve istihdam odaklı yerel kalkınma modeli diyorum. İnşallah bu söylediklerimiz gerçekleştiğinde bu şehrin göç olgusunu yenebileceğimiz hatta tersine iş gücü göçüne de çevirebileceğimiz yeni bir dönemin başlangıcına hep birlikte şahitlik edeceğiz” şeklinde konuştu.

"Bu projenin merkezinde kadın var"

Başkan Tören, şu ifadelere yer verdi:

“Biz günü kurtarma derdinde değiliz. Sürdürülebilirlik, kapsayıcılık, bizim için esas olan kurumsal alt yapımızın temel harçlarıdır. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu projemizin merkezinde kadın var. Biz biliyoruz ki kadın hayatın her alanında olmak zorunda. Kadın sosyal yaşamda güçlenirse üretirse tersine göçü başlatabilecek bir etki, bir sinerji oluşturacağına inanıyoruz. Ordu tekstil piyasasının nitelikli işgücü ihtiyacını temin edecek olan Hazır Giyim Uygulamaları Merkezimizin Altınordu’muza, Ordumuza hayırlı olmasını ve hayırlı kazanç kapıları açmasını Yüce Allahtan niyaz ediyorum.”

Merkezin açılışında bir konuşma gerçekleştiren Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan’da Altınordu için çok önemli bir başlangıca şahitlik ettiklerini belirtti. Kaymakam Karahan, özellikle istihdam noktasında kadınlara iş edindirme, meslek edindirme noktasında güzel bir eser ortaya çıktığına değinerek, “120 genç ve kadın kursiyerimiz burada istihdam noktasında özellikle tekstile yönelik bir yetiyi bu kurs sayesinde alacaklar. Ayrıca yaklaşık bin 500 kişinin istihdam edileceği hedeflenmekte ki, bunu aile bazına vurduğumuzda hakikaten kayda değer bir rakam ortaya çıkıyor. Kursiyerlerimize güzel başarılı çalışmalar temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Karacaömer Mahallesinde bulunan Hazır Giyim Uygulamaları merkezinin açılışına Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Başkan Aşkın Tören, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Naci Şanlıtürk, AK Parti Altınordu İlçe Başkanı Selman Altaş, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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