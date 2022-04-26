Ordu’da kaçakçılık operasyonu

Ordu’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında piyasa değeri yaklaşık 60 bin TL olan kaçak cep telefonu ve aksesuarları ele geçirildi, 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçak cep telefonu ve aksesuar ürünlerine yönelik yaptıkları çalışma kapsamında Fatsa ilçesinde faaliyet gösteren 3 iş yerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda piyasa değeri 60 bin TL olan, 7 adet akıllı cep telefonu, 22 adet tuşlu cep telefonu, 28 adet cep telefonu ekranı, 87 adet elektronik aksesuar ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.