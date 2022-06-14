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Ordu’da kaçak ürünlere izin yok

Ordu’da kaçak elektronik ürünlerine karşı denetimler sıklaştırıldı.

ORDU 14.06.2022, 14:37
Ordu’da kaçak ürünlere izin yok

Ordu’da kaçak elektronik ürünlerine karşı denetimler sıklaştırıldı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçak cep telefonu, elektronik ürünlerine yönelik yapılan sıkı çalışmaları neticesinde polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada yaklaşık piyasa değeri 40 bin lira olan 342 adet kaçak elektronik ürün ele geçirildi.

Olayda yakalanan 1 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kanun’a muhalefetten adli işlem yapıldı.

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