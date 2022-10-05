Ordu’da kaçak tütün ve Müsilaj-2 operasyonu

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar ile kaçak tütün ve mamulleri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik Altınordu ilçesinde 3 iş yerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 40 bin TL olan 28 bin 400 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 22 bin adet bandrolsüz makaron, 6 kilogram açık kıyılmış tütün, 25 bin adet sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

KOM ekipleri tarafından yapılan risk analizi çalışmaları neticesinde polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada bir adet tabanca, 10 adet 9 mm fişek ele geçirildi, bir şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

KOM Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde yapılan Müsilaj-2 operasyonu çerçevesinde silah ticareti ve imali suçundan başlatılan 3 ayrı soruşturma çerçevesinde 5 şüphelinin Altınordu ve Perşembe ilçelerindeki adres ve araçlarında arama gerçekleştirildi. Aramalarda, 3 adet parçalanmış halde tabanca, 4 adet fişek, tabanca imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyonda yakalanan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, çıkartıldıkları adli mercilere serbest bırakıldı.