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Ordu’da kaçak tütün operasyonu

ORDU’DA ÇOK MİKTARDA KAÇAK TÜTÜN VE TÜTÜN MAMÜLLERİ ELE GEÇİRİLDİ.

Ordu’da kaçak tütün operasyonu

ORDU’DA ÇOK MİKTARDA KAÇAK TÜTÜN VE TÜTÜN MAMÜLLERİ ELE GEÇİRİLDİ.

28 Mayıs 2020 Perşembe 10:52
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Ordu’da kaçak tütün operasyonu

Ordu’da çok miktarda kaçak tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yapmış olduğu saha çalışmaları neticesinde Altınordu ilçesinde bir iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 420 paket (8 bin 400 adet) içi doldurulmuş makaron, 200 karton (4 bin adet) mükerrer bandrol kullanılan boş makaron, 30 kilogram kaçak olduğu tespit edilen kıyılmış tütün ele geçirildi. Bir kişinin gözaltına alındığı olayda şüpheli hakkında 5607 sayılı Kanun’a muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

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