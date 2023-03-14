Ordu’da kaçak tütün operasyonu

Ordu’da polis ekipleri tarafından kaçak tütün operasyonunda 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamulleri satışına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada, Altınordu ve Perşembe ilçesinde toplamda 5 işyerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda toplam 40 bin adet içi doldurulmuş makaron, 12 bin adet bandrolsüz boş makaron, 70 kilogram kıyılmış tütün, 104 paket gümrük kaçağı sigara, 7 litre kaçak alkol, 4 adet elektronik sigara, 7 bin 200 adet sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Konu ile yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.