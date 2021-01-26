Ordu’da kaçak tütün mamullerine sıkı denetim

Ordu’da kaçak tütün mamullerine karşı sıkı denetim ve kontroller sürüyor.

Ordu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik yapmış olduğu saha çalışmaları neticesinde Altınordu İlçesinde tütün ve tütün mamulü satışı yapan 2 adreste eş zamanlı olarak arama yapıldı. Yapılan aramalarda 20 kutu içerisinde 4 bin adet doldurulmuş makaron, 10 kutu içerisinde 2 bin adet bandrolsüz makaron, 6 kg menşei belli olmayan bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayda yakalanan 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kanun’a muhalefetten adli işlem, 4733 sayılı Kanun’a muhalefetten idari işlem yapıldı.