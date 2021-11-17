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Ordu’da kaçak tütün mamullerine izin yok
Ordu’da kaçak ve bandrolsüz tütün mamullerine karşı operasyonlar sürüyor.
ORDU 17.11.2021, 15:22
Ordu’da kaçak ve bandrolsüz tütün mamullerine karşı operasyonlar sürüyor.
Altınordu ilçesinde 11 işyerinde 11 ekip ve 30 personelle yapılan eş zamanlı operasyonda 16 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 14 bin adet bandrolsüz boş makaron, 12 adet nargile tütünü ve 15 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.
Operasyonda gözaltın alınan 5 şüpheli hakkında 5607 sayılı kanun ve 4733 sayılı kanuna muhalefetten adli ve idari soruşturma başlatıldı.