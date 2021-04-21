Ordu’da kaçak makaron operasyonu

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde 51 bin 400 bandrolsüz kaçak makaron ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında yapılan denetimler neticesinde Kabadüz ilçesinde 2 şüpheli şahsa ait iş yerinde kontrol ve denetleme yapıldı. Yapılan kontrolde 51 bin 400 adet bandrolsüz kaçak makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.