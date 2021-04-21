banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sporcu ve kulüplerle ilgili yeni kararlar
Sporcu ve kulüplerle ilgili yeni kararlar
Navalny'nin avukatı ve sözcüsü gözaltında
Navalny'nin avukatı ve sözcüsü gözaltında
Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul Boğazı’nda!
Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul Boğazı’nda!
Bu yılın ilk kirazı çıktı, fiyatı 500 lira!
Bu yılın ilk kirazı çıktı, fiyatı 500 lira!

Ordu’da kaçak makaron operasyonu

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde 51 bin 400 bandrolsüz kaçak makaron ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

ORDU 21.04.2021, 17:16
1
Ordu’da kaçak makaron operasyonu

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde 51 bin 400 bandrolsüz kaçak makaron ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında yapılan denetimler neticesinde Kabadüz ilçesinde 2 şüpheli şahsa ait iş yerinde kontrol ve denetleme yapıldı. Yapılan kontrolde 51 bin 400 adet bandrolsüz kaçak makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.
banner478
Yorumlar (0)
14°
hafif yağmur